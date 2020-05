Calciomercato Roma, opzione Sanchez per l’estate. Le situazioni di Smalling e Mkhitaryan

La stagione di Alexis Sanchez con l’Inter è stata bloccata da un infortunio alla caviglia che ha costretto il cileno allo stop prolungato. Doveva essere l’uomo da affiancare a Lukaku, ma Conte non è riuscito quasi mai a schierarlo. Tornerà allo United al termine del prestito, ma potrebbe esserci ancora l’Italia nel suo futuro. Come riporta Sky Sport, la Roma che lo ha cercato la scorsa estate potrebbe tornare sulle sue tracce. Il contratto alto sarà sicuramente un problema, ma i buoni rapporti con lo United potrebbero aiutare la trattativa.

Come Sanchez, anche Smalling ha lasciato lo United in prestito. Per il momento la situazione è in stand by. I giallorossi, come noto, vorrebbero tenerlo, ma non c’è accordo con il Manchester. Possibile che il giocatore ritorni in Inghilterra e si cercherà di riportarlo a Trigoria in seguito.

Mkhitaryan vuole restare a Roma e anche Fonseca e Petrachi vogliono tenerlo. Con l’Arsenal non c’è ancora l’accordo, ma nei prossimi giorni i giallorossi parleranno con il suo agente Mino Raiola per trovare una strada.