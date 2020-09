Roma-Juve con mille tifosi: arbitra Di Bello. Inibizione di un mese per Fienga

Il countdown verso la partita contro la Juventus è cominciato. Mancano tre giorni al big match dell’Olimpico al quale assisteranno mille spettatori: la Roma è chiamata a una prova d’orgoglio per riscattare il pareggio di Verona, poi tramutato in sconfitta per il caso Diawara. Paulo Fonseca, la cui panchina non è così salda come qualche mese fa, pare intenzionato ad affidarsi ancora alla difesa a tre, stavolta con Kumbulla al posto di Cristante. A centrocampo potrebbe essere schierato Pellegrini, in virtù della contemporanea presenza di Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. Il bosniaco indosserà ancora la fascia da capitano, nonostante avrebbe potuto giocare la sfida con la maglia bianconera. Il posticipo domenicale della 2° giornata verrà diretto dall’arbitro Di Bello (solo due sconfitte in diciassette incontri), mentre i suoi assistenti saranno Tegoni e Longo. Il quarto uomo sarà Abisso, al Var Nasca.

Calciomercato Roma: possibile rilancio per Smalling, spunta Mayoral

Fonseca, sul quale aleggiano le ombre di Allegri, Sarri e Rangnick, non può ancora contare su una rosa completa. La società si sta muovendo sul mercato per regalare altri colpi al tecnico, ma non sarà facile. L’allenatore portoghese ha dichiarato di recente di aspettarsi il ritorno di Smalling, tuttavia la distanza con il Manchester United, nella trattativa legata al difensore inglese, senza un possibile rilancio da parte della Roma resta ampia. L’alternativa potrebbe essere Marcao: dalla Turchia si parla di una nuova offerta dei giallorossi, stavolta di 15 milioni, che poi è quanto chiede il Galatasaray per il suo cartellino. Mentre sfuma definitivamente Arias, passato al Bayer Leverkusen di Schick, spunta, per l’attacco, l’opzione Borja Mayoral. Lo spagnolo, inizialmente cercato dalla Lazio come Kumbulla, verrebbe acquistato in prestito, ma il Real Madrid non sarebbe convinto di questa formula, preferendo cederlo a titolo definitivo visto pure il contratto in scadenza. Porte chiuse, intanto, per Mitroglou: l’ex attaccante dell’Olympiacos si è proposto ai capitolini, che però non sono convinti del suo profilo.

Caso Napoli-Roma: inibizione di un mese per Fienga, Manara squalificato venti giorni

Dopo lo 0-3 a tavolino per aver schierato Diawara nonostante non fosse stato inserito in lista, ecco arrivare un’altra grana per la Roma: in seguito alle accuse di De Laurentiis sul caso “distanziamento sociale” risalente alla partita contro il Napoli dello scorso luglio, il Tribunale Federale Nazionale ha inibito per trenta giorni l’ad Guido Fienga – che domani alle 13.30 sarà comunque alla conferenza di presentazione di Pedro – e squalificato per venti il medico sociale Massimo Manara. I due, accompagnati dall’avvocato Conte, sono arrivati in Procura questa mattina alle ore 12.25: sei ore più tardi, il comunicato che annunciava la sentenza. A livello giuridico, una settimana tutt’altro che positiva per il club giallorosso.

Si riunisce la Commissione Trasparenza per il nuovo stadio, Ilenia chiama Totti dopo il coma

Si è riunita oggi la Commissione di Controllo, Garanzia e Trasparenza, con lo scopo di valutare gli interventi di trasformazione dell’area di Tor Valle, nella quale dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma (il progetto sarà seguito da Ryan Friedkin). Intervistato dal nostro sito, il presidente della commissione Marco Palumbo l’ha definita necessaria per il progetto dell’impianto.

Commuove, infine, la storia di Ilenia Matilli, 19enne calciatrice della Lazio che per settimane ha lottato tra la vita e la morte per un incidente stradale. La giovane si è risvegliata anche grazie a un video del suo idolo Totti, che le ha detto di non mollare e tenere duro. La voce dell’ex capitano giallorosso ha rappresentato un forte stimolo per Ilenia e ora la ragazza chiede di porterlo incontrare di persona per ringraziarlo.