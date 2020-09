Si sveglia dal coma con la voce di Totti: adesso Ilenia chiama l’ex capitano

Lo scorso 15 dicembre la 19enne Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio, rimase coinvolta in un brutto incidente sulla Braccianese, dove una sua amica morì sul colpo e lei finì in coma subendo un forte trauma cranico. Dopo aver lottato per diverse settimane tra la vita e la morte, qualche mese fa la ragazza si è risvegliata anche grazie all’aiuto del suo idolo Francesco Totti che, con la collaborazione dell’Associazione Argos Forze di Polizia, del dottor Maritato e dell’allenatore Carlo Cancellieri, le ha inviato un video dicendole di non mollare, ma di tenere duro e combattere. La voce dell’ex capitano giallorosso ha rappresentato un forte stimolo per la giovane Ilenia e adesso lei chiede di poterlo incontrare per ringraziarlo di persona e stringergli la mano.