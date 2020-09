Borja Mayoral, dalla Spagna: il prestito non convince il Real Madrid

Sembra essere Borja Mayoral la soluzione scelta dalla Roma per coprire la casella di secondo attaccante alle spalle di Edin Dzeko. Il centravanti spagnolo, nelle ultime due stagioni in prestito al levante e sondato ad inizio mercato anche dalla Lazio, in questo momento è in cima alle preferenze della dirigenza giallorossa rispetto agli altri nomi maturati negli scorsi giorni. Alcune criticità, tuttavia, rendono la trattativa in salita: come riporta AS, il giocatore è in scadenza di contratto e il Real Madrid, club proprietario del cartellino del giocatore, dovrà scegliere tra il rinnovo e la cessione a titolo definitivo. Nessuna apertura all’ipotesi prestito, più gradita in quel di Trigoria.