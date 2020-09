Ufficiale, l’Olimpico riapre: in mille per Roma-Juventus

L’Olimpico riapre le porte. Come riportato dai canali ufficiali della Regione Lazio, il governatore Nicola Zingaretti ha firmato il provvedimento con cui si garantisce l’accesso di mille spettatori per assistere al big match tra Roma e Juventus. I tifosi mancavano all’Olimpico dallo scorso febbraio. Tra coloro a cui sarà consentito l’accesso, oltre ai soggetti selezionati dagli sponsor, la Roma riserverà una parte degli ingressi anche ad alcuni operatori sanitari. Nel comunicato, si legge, come “gli organizzatori dovranno garantire il contingentamento ed il controllo degli ingressi e un’apposita segnaletica sui posti non utilizzabili. Sarà obbligatorio inoltre far rispettare un distanziamento minimo tra le sedute assegnate affinché tra uno spettatore e l’altro vi sia frontalmente e lateralmente, almeno 1 metro e assicurare la presenza di prodotti per l’igiene delle mani per gli spettatori e per il personale, in più punti dello stadio“.