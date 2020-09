Fienga in tribunale per il caso Napoli-Roma: il club ha chiesto di fornire altre prove – VIDEO

Guido Fienga e Massimo Manara sono arrivati in Procura per l’udienza legata al caso “distanziamento sociale” emerso dopo le accuse del Napoli. L’amministratore delegato e il medico sociale della Roma, entrambi deferiti, si sono presentati, accompagnati dall’avvocato Conte, davanti al Tribunale Federale Nazionale di via Po alle ore 12.25. Fienga e Manara hanno abbandonato l’edificio insieme al legale giallorosso dopo circa mezz’ora di udienza, senza rilasciare alcuna dichiarazione. Nelle prossime ore è atteso il responso, con il Tribunale che sarà chiamato a decidere se concedere alla Roma la possibilità di fornire ulteriori prove a sua discolpa o se chiudere immediatamente la pratica. Non è escluso inoltre che il Ceo romanista possa rilasciare alcune dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

IL FATTO – Fienga e Manara sono stati ascoltati riguardo alle accuse della società di De Laurentiis, che aveva imputato alla Roma – successivamente deferita per responsabilità oggettiva – di non aver rispettato i protocolli relativi al distanziamento sociale negli spazi appositi del San Paolo, in occasione della gara di campionato dello scorso 5 luglio. L’udienza era stata rimandata due volte a causa del periodo di quarantena osservato da Fienga, a rischio contagio dopo aver partecipato all’ormai famosa assemblea di Lega nella quale era presente De Laurentiis, positivo al coronavirus.