Roma, sfuma Arias: ufficiale il passaggio del colombiano al Bayer Leverkusen

Tramite i propri canali ufficiali il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l’arrivo di Santiago Arias dall’Atletico Madrid. L’esterno colombiano era stato accostato alla Roma nelle scorse settimane dopo le parole del d.s. dei Colchoneros Andrea Berta. Non è la prima volta che i destini del club capitolino e tedesco si incrociano in questa sessione di mercato: le Aspirine hanno infatti acquistato dai giallorossi l’attaccante Patrick Schick, confermando il ceco in Bundesliga dopo lo spezzone di annata convincente con il Lipsia.