Fonseca ora studia la formula fantasia

In tre per due maglie. E poi vai a capire a chi toccherà restare fuori domenica sera, contro la Juventus. Per Paulo Fonseca è già un bel rompicapo, come se poi l’allenatore portoghese di pensieri non ne avesse già a sufficienza. Perché con il rientro di Edin Dzeko al centro dell’attacco giallorosso, Mkhitaryan tornerà inevitabilmente a giostrare sulla trequarti. Dove, però, a Verona hanno giocato Pedro e Lorenzo Pellegrini. Considerando che Carles Perez in questo momento è a tutti gli effetti la quarta ipotesi, a giocarsi le due maglie, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”, da titolari alle spalle di Dzeko saranno proprio loro tre.

Per motivi e per scelte diverse, Fonseca considera i tre giocatori offensivi tutti indispensabili. Bisognerà prendere una decisione in base anche allo stato di forma, agli allenamenti. E alle sensazioni dell’allenatore ovviamente. Allo stato attuale, quello che sembra un pochino indietro come stato di forma è Lorenzo Pellegrini. Ma da qui a domenica le gerarchie possono tranquillamente cambiare. Mkhitaryan è sembrato già in palla, a buon ritmo. Nel pre-campionato è stato anche il capocannoniere della squadra con tre reti, anche se poi a Verona in una paio di situazioni poteva essere sicuramente più incisivo. L’impressione, però, è che a lui Fonseca non rinunci, anche perché l’armeno è quello che offensivamente si “lega” di più con Dzeko. Allo stesso tempo anche Pedro sembra un giocatore in questo momento imprescindibile. A Verona ha dimostrato di star bene, sulle gambe, nonostante i pochi allenamenti “pieni” dei giorni precedenti. Ma lo spagnolo ha portato brio, è frizzante e dalla sua ha anche un bagaglio d’esperienza e un’abitudine a vincere che nessun altro ha all’interno della rosa giallorossa. E in una partita come quella con la Juventus, questo è un fattore su cui Fonseca farà affidamento.

Per farli giocare però tutti e tra dal via un modo c’è e sarebbe quello di arretrare Pellegrini a centrocampo, schierandolo tra i due mediani, al fianco del francese Veretout. A farne le spese sarebbe quindi Diawara, che finirebbe così in panchina. Con questa scelta la Roma guadagnerebbe qualcosa dal punto di vista del palleggio e della costruzione della manovra dal basso, ma perderebbe in fatto di equilibrio. In questo modo, insomma, la squadra rischierebbe di essere troppo sbilanciata. Pensare però che Fonseca rinunci al vicecapitano è difficile ed allora chissà che alla fine non possa optare proprio per questa soluzione qui. Altrimenti i tre si giocheranno le due maglie da trequartisti. Dandosi magari il cambio in corsa.