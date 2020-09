Nuovo stadio a Tor di Valle: il progetto sarà seguito da Ryan

A fari spenti, come piace ai Friedkin, ma continua il lavoro della Roma per il nuovo stadio. Il presidente e suo figlio Dan, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”, ritengono la costruzione dell’impianto di Tor di Valle prioritaria e per questo se ne occuperanno in prima persona. Con pochi e fidati collaboratori: tra questi non dovrebbe esserci Mauro Baldissoni. I Friedkin vogliono occuparsene direttamente, collaborando con l’immobiliarista Vitek. La sindaca Raggi ha confermato che presto incontrerà i nuovi proprietari della Roma e che il sì al progetto in Aula arriverà entro Natale è questa per Friedkin è la notizia migliore.

Intanto, Dan Friedkin e suo figlio Ryan sono attesi domenica sera all’Olimpico per la sfida contro la Juventus. Allo stadio ci saranno mille spettatori: sugli spalti gli sponsor, circa 250 operatori sanitari, e alcuni rappresentanti di iniziative sociali portate avanti dal club e da Roma Cares. Una capienza così limitata non avrebbe permesso di soddisfare in pieno l’universo dei tifosi, per questo la Roma ha scelto di non privilegiarne alcuni rispetto ad altri.