Roma, dalla Turchia: passi avanti per Marcao, pronti 15 milioni

Viste le difficoltà per arrivare a Smalling, la Roma sceglie di accelerare sul fronte Marcao. Secondo quanto riportato dal portale turco fanatik.com.tr, i giallorossi avrebbero avanzato un’offerta da circa 15 milioni di euro per il centrale brasiliano. Una proposta che avrebbe già convinto la dirigenza del Galatasaray, grazie anche a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore che ammonterebbe a circa il 10%: l’ultima parola spetterà all’allenatore Terim. La Roma dovrà fare in fretta, anche perché le pretendenti non mancano: nelle ultime ore anche il Lione di Rudi Garcia ha allacciato i contatti con l’entourage del classe ’96 per sondare la fattibilità dell’operazione.