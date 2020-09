Per l’attacco si offre Mitroglou: la Roma dice no

Mitroglou strizza l’occhio alla Roma. L’attaccante greco, grazie al lavoro di alcuni intermediari, si è proposto al club giallorosso per il posto vacante di vice Dzeko. Un’occasione low cost per il giallorossi, considerato che il giocatore è ai margini del progetto del Marsiglia e che il club francese sarebbe disposto a cedere gratuitamente il suo cartellino. Le condizioni favorevoli tuttavia, come riporta il sito calciomercato.com, non avrebbero convinto la Roma, al momento non interessata. Mitroglou nelle ultime due stagione ha vestito, con poca fortuna, le maglie di Galatasaray e PSV Eindhoven.