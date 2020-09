Trigoria, domani alle 13.30 la conferenza di presentazione di Pedro

Parola a Pedro. Tramite un comunicato sui propri canali ufficiali, la Roma ha reso nota la data di presentazione dell’attaccante spagnolo: conferenza prevista per domani alle 13.30. L’attaccante ex Chelsea è il primo volto nuovo della stagione 2020/21 e si è legato al club giallorosso per le prossime tre stagioni. Un arrivo low cost, considerato che il giocatore si è trasferito nella Capitale a parametro zero, fortemente voluto dal tecnico Fonseca, che lo ha subito impiegato titolare nella prima uscita stagionale in Serie A contro l’Hellas Verona.