Roma in ansia per Vina, Spinazzola punta il rientro: “In campo a dicembre”

Il terzino uruguaiano si è fatto male contro il Peru ma potrebbe non essere grave. Ripresa degli allenamenti a Trigoria lunedì

Nel mercato estivo giallorosso Pinto ha deciso di adottare strategie diverse tra il centrocampo e i giovani. No a Miralem Pjanic, finito ufficialmente al Besiktas , ma sì alla permanenza di Edoardo Bove . Il suo agente Diego Tavano ne ha parlato a Forzaroma.info : "Bove è sempre stato considerato un talento dalla dirigenza. Ha uno spessore che hanno in pochi a livello nazionale. Mourinho e la dirigenza se ne sono accorti, così Edoardo avrà le sue chances e quindi dipenderà tutto da lui. Ha avuto offerte dalla Serie A e B, ma anche dall'estero ma quando un ragazzo di Roma ha l'opportunità di affermarsi nella squadra della sua città la scelta è scontata".

È volato invece in prestito Riccardo Ciervo, diventato giocatore della Sampdoria nelle ultime ore di mercato: "La formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto conferma la considerazione di Roma e Sampdoria nei confronti del ragazzo e fa in modo che entrambi i club possano essere contenti. Negli ultimi giorni si era creata una vera e propria asta per assicurarsi Riccardo". Chi potrebbe invece arrivare in giallorosso il prossimo anno è Sardar Azmoun:"Ho ricevuto offerte da Tottenham, Lione, Leverkusen e Roma, ma lo Zenit ha sempre rifiutato. Potrei andare via la prossima estate a parametro zero”. Infine il candidato sindaco della capitale Carlo Calenda ha parlato di dove potrebbe sorgere il nuovo stadio: "Lo abbiamo indicato a Pietralata, unico posto dove si può fare velocemente".