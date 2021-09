Vina, esami nelle prossime ore: medici dell’Uruguay ottimisti

Il terzino nella notte ha avuto un problema alla coscia destra ed è stato costretto ad abbandonare il campo nel match con il Perù

Matias Vina è rientrato in Uruguay dopo il match giocato in Perù. La Roma è in apprensione per il terzino, che nella notte è stato costretto a uscire dal campo per un problema alla coscia destra. Nelle prossime ore verrà sottoposto a esami strumentali per chiarire l'entità dello stop. I medici della nazionale uruguaiana sono in contatto con lo staff giallorosso. Le prime sensazioni sono positive e non dovrebbe trattarsi di un problema grave. La Roma aspetta, intanto studia le alternative. Se Vina non dovesse farcela per il Sassuolo toccherà a Calafiori.