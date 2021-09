Bove vuole prendersi la Roma. L’agente a FR: “Mou sa quanto vale, può imporsi”

Diego Tavano a Forzaroma.info: "Giocare in giallorosso è un sogno che si realizza, scartate le altre offerte. E scommetto su Fuzato"

Valerio Salviani

Quando il mercato non aiuta, la Roma guarda in casa. Edoardo Bove non sarà il centrocampista d'esperienza che aveva chiesto Mourinho, ma ha le qualità per fare bene e trasformarsi in una sorpresa. Il classe 2002 è stato tra i migliori nel ritiro e adesso è entrato di diritto nelle rotazioni della squadra, rappresentando un'alternativa valida in mediana ai titolari Cristante e Veretout. Il suo agente Diego Tavano ne ha parlato a Forzaroma.info, facendo il punto anche sulle stagioni di altri due suoi assistiti, Daniel Fuzato e Raul Morichelli. Ecco l'intervista:

Si pensava che Bove potesse partire per fare esperienza, invece è rimasto e ha buone chances di giocare. Ti aspettavi che Mourinho potesse puntare su di lui da subito?"Bove è sempre stato considerato un talento dalla dirigenza. Con l'infortunio di Veretout si sono convinti a portarlo in ritiro. È stata una grande soddisfazione vedere la sua escalation durante il pre-campionato, ma su questo non avevo dubbi. Veniva da una stagione un po' travagliata, sia per il covid che per gli infortuni che ha avuto. Era solo una questione di tempo. Ha uno spessore che hanno in pochi a livello nazionale. Ha qualità, forza fisica e intelligenza sopra la norma. Mourinho e la dirigenza se ne sono accorti, così Edoardo avrà le sue chances e quindi dipenderà tutto da lui. È riuscito a toccare il fondo e rialzarsi con grande dignità, mettendoci tanta forza. Questo vuol dire tanto per un calciatore di 19 anni. Spero possa essere una sorpresa del campionato, può giocarsi le sue carte. Ha già fatto vedere tanto, ora guardiamo avanti".

Per lui sono arrivate offerte importanti che avete preso in considerazione? "Ha avuto offerte dalla Serie A e B, ma anche dall'estero. Diverse squadre avrebbero voluto puntare su di lui, ma quando un ragazzo di Roma ha l'opportunità di affermarsi nella squadra della sua città la scelta è scontata. Per lui era un sogno, ora è realtà. Tutto quello che succederà da adesso in poi dipenderà da lui. La chiamata in Nazionale è una conferma del buono che sta facendo".

Fuzato promosso da terzo a secondo. La Roma ha dimostrato di credere in lui. Che stagione sarà per Daniel?"Fuzato è un portiere forte, di caratura importante. Le scelte fatte in passato sono sempre state prese per fargli fare esperienza. Ora lavoriamo con più lungimiranza. È giovane e forte, ha avuto l'occasione di mettersi in mostra e ora continuerà a crescere. Deve farsi trovare pronto, davanti ha Rui Patricio che può insegnargli molto. Ma è già un portiere di livello importante. Siamo contenti".

Morichelli vuole imporsi con la Primavera. Sarà uno dei punti di riferimento della squadra. "Morichelli ha avuto una grande crescita l'anno scorso diventando titolare in Primavera e conquistando la conferma. Ha fatto un grande lavoro, poi l'infortunio alla clavicola l'ha costretto allo stop e ne ha risentito anche la squadra. Quest'anno tornerà al centro della difesa, se farà bene potrà prendersi le sue soddisfazioni".