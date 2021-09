Azmoun: “La Roma mi voleva ma lo Zenit ha rifiutato”

L'attaccante iraniano: "Potrei lasciare lo Zenit la prossima estate a parametro zero"

Sardar Azmoun è stato a lungo un'opzione per la Roma in attacco. L'iraniano è stato cercato di diverse squadre europee, ma è rimasto allo Zenit. Con il contratto in scadenza nel 2022, ha svelato alcuni retroscena di mercato sulla sua estate: "Ho un contratto con lo Zenit. Anche se volessi andare via il club può impedirmelo e non c’è niente che io possa fare. Ho ricevuto offerte da Tottenham, Lione, Leverkusen e Roma, ma hanno sempre rifiutato. Potrei andare via la prossima estate a parametro zero”.