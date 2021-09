Ufficiale, Pjanic riparte dal Besiktas. E Totti applaude: “Daje”

Il bosniaco ha lasciato il Barcellona in prestito e giocherà in Turchia

Miralem Pjanic riparte dalla Turchia. Dopo un'estate di voci, che lo hanno accostato soprattutto al ritorno in Serie A dalla Juventus alla Fiorentina e anche la Roma, con l'ipotesi Siviglia, alla fine il bosniaco giocherà nel Besiktas. Dopo un'annata pessima al Barcellona, l'ex centrocampista giallorosso ieri è volato a Istanbul ed è diventato in queste ore un nuovo calciatore del club bianconero. A dare l'annuncio già ieri sera è stato il club blaugrana, che ha comunicato l'accordo per il prestito fino al 30 giugno 2022. Tra i commenti su Instagram al bosniaco è spuntato anche quello di Francesco Totti: "Daje", ha scritto il suo ex capitano.