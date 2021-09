Nazionale, Spinazzola torna a Coverciano. Jorginho: “Bello rivederti” – FOTO

L'esterno della Roma è alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del tendine d'Achille

Proprio non riesce a staccarsi dalla Nazionale Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma si sente (giustamente) parte integrante del gruppo e oggi è partito per Coverciano per fare visita alla squadra, in ritiro per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. A testimoniarlo ci ha pensato Jorginho, che ha pubblicato una foto sul suo Instagram. "Che bello rivederti fratello" ha scritto il centrocampista del Chelsea. Insieme a lui nello scatto anche Emerson, che dopo l'infortunio al tendine d'Achille ha preso il suo posto in campo nelle ultime partite dell'Europeo. L'obiettivo di Spinazzola, come dichiarato nell'intervista di oggi a La Gazzetta dello Sport, è tornare a dicembre e riprendere il suo posto in Nazionale così da volare ed essere protagonista in Qatar.