In Uruguay pazzi di Vina: “L’unione tra Roberto Carlos e Zanetti. Che giocatore!”

Il terzino giallorosso è diventato ormai uno degli idoli dei tifosi della Celeste e questa notte si sono scatenati

La Roma è in ansia per le condizioni di Matias Vina , uscito al 71' nel match pareggiato per 1-1 contro il Peru stanotte. Il timore è quello che si tratti di una lesione muscolare, il terzino giallorosso si toccava la coscia destra e ora si attendono notizia. Intanto, però, Mourinho può godersi l'ottima partita del suo numero 5 con l'Uruguay, con cui è stato tra i migliori in campo. E i tifosi della Celeste sui social si sono scatenati, innamorati di Matias Vina e intervenuti subito in sua difesa dopo qualche tweet di critica, comunque pochissimi e timidi. "Sono un soldato di Vina e non posso discutere con voi altri", "Ti amo Matias, li hai messi tutti a tacere", "Io non ho visto la partita ma nessuno, nessuno, nessuno può discutere un giocatore della sua classe . Punto", dicono alcuni dei commenti. Insomma, in Uruguay hanno fatto fronte comune, anche se alla fine il giocatore della Roma è ormai uno dei beniamini dei tifosi della Seleccion. E di dubbi ce ne sono pochi: "Matias Vina, sempre".

E ovviamente c'è chi riporta anche i traguardi già raggiunti da Vina nella sua comunque giovane carriera per perorare la sua causa a dispetto di Joaquin Piquerez, ad ora l'alternativa del romanista sulla fascia sinistra: "Hanno debuttato in prima squadra entrambi nel 2017, ma guardate la top 11 di tutte le giornate di Libertadores 2020. Nel 90% c'è Vina e in più è nell'11 ideale di tutto il torneo, però ognuno vede quello che vuole. Brutto non accettare il giocatore che è, a 4 anni dal debutto in prima squadra ha vinto un campionato, una coppa brasiliana, una Libertadores e ha esordito con la Roma. Il fanatismo fa dire cose stupide", la strenua difesa di un tifoso. Ma i messaggi di affetto, quasi di venerazione, per il terzino giallorosso sono tantissimi: "Che esterno Vina!", "Roberto Carlos+Zanetti uguale Vina", "Mi sono vestito elegante solo perché gioca Vina", "Silenzio, gioca Matias Vina". O ancora c'è chi addirittura dice di vedere l'Uruguay solo perché c'è lui in campo. E altri lanciano una provocazione, probabilmente neanche così avventata: "Ha tutto per fare il centrale di difesa, secondo me lo vedremo presto in quella posizione alla Roma".