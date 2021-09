Record di spesa: i Friedkin arrivano a quota 97 milioni

Gli esuberi in lista campionato, ma solo per tutelarsi da eventuali ricorsi: non c’è possibilità di reintegro

Redazione

"Il mercato più difficile della storia del calcio" — citando la definizione di Tiago Pinto — per la Roma è invece quello più ricco dei suoi ultimi vent’anni, anche due in più di quello fatto da Sensi nell’estate del 2000 che portò allo scudetto. Il bilancio dei soldi spesi - scrive Francesca Ferrazza su 'La Repubblica' - è di 97 milioni di euro, sommando i riscatti di Reynolds e Ibanez. Investimenti importanti, all’interno di una situazione di bilancio da risanare, che continua a registrare perdite troppo alte (circa 12 milioni al mese). Per questo motivo Tiago Pinto ha cercato di sistemare i trenta esuberi che si è ritrovato a Trigoria.

Nel frattempo, per motivi legali, la Roma ha inserito nella lista del campionato Nzonzi, Fazio e Santon, che continueranno comunque a lavorare separati dal gruppo a disposizione di Mourinho. Nessuna possibilità di reintegro, quindi, ma un modo per tutelarsi, non concedendo appigli legali ai calciatori, visto che nella lista c’era spazio. I tre non sono ovviamente nella lista Uefa. Nel frattempo nessuna novità per quanto riguarda il rinnovo di Pellegrini. Anche Tiago Pinto, dopo Mourinho, si è detto tranquillo, ma la firma sul contratto rischia di slittare ancora.