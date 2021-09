Spinazzola: “A dicembre torno e punto al Mondiale”

Leo e sua moglie Miriam si raccontano su Sportweek. "L’infortunio è alle spalle". E la Roma lo mette già in lista Uefa

E' stato bello raccontare Leonardo e Chiara Spinazzola sulle pagine di «Sportweek», in edicola domani insieme alla "Gazzetta", scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport anche perché – tra ricordi, web e vaccini – hanno declinato per noi l’amore in tutte le sue accezioni, in questi anni di cuoio e (troppe) parole. Logico, però, che il calcio abbia rubato la vetrina, anche perché – come sorprendersi? – il terzino della Roma e della Nazionale va così veloce che non più tardi di due giorni fa il general manager giallorosso, Tiago Pinto, ha rivelato: "Leonardo ha così voglia di tornare che dobbiamo frenarlo". Ma l’indizio decisivo, in fondo, è arrivato ieri, visto che la Roma ha già inserito il gioiello nella lista Uefa di Conference League. "Mourinho e Mancini già lo sanno: a novembre tornerò ad allenarmi e a dicembre sarò già in campo". Se accadrà, in Finlandia i chirurghi Sakari Orava e Lasse Lempainen, non crederanno ai loro occhi. D’altronde, non è un caso che il terzino guardi già al 2022 con la brama di un cacciatore di trofei, puntando al Mondiale e magari anche a vincere lo scudetto. "Se succedesse, penso che però, la povera città di Roma dovrebbero rifarla dopo quel doppio festeggiamento". "Del mio passato cambierei il ruolo – cioè vorrei essere stato impostato prima come terzino – e la testa. Avrei dovuto avere più pazienza". Il successo con la Nazionale di Roberto Mancini ("una persona fantastica") sembra però aver avuto il potere di scacciare tutte le malinconie, grazie a un gruppo fantastico e stravagante. "Per vincere non serve uno spogliatoio unito. Serve una squadra che in campo dia tutto, poi fuori puoi mandarti anche a cagare. Certo, se invece vai anche a cena insieme, come noi, è ancora più bello. Nello spogliatoio dell’Italia eravamo scemi veri, perciò abbiamo trascinato gli italiani. Io un gruppo così scemo e ignorante non l’avevo mai visto: bellissimo". Chissà che non sia lo specchio di un Paese, a volte scemo e ignorante, ma senz’altro bellissimo.