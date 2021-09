Roma, Rui Patricio: “La partenza di Ronaldo dalla Serie A non è un sollievo”

Il portiere giallorosso ha parlato del mancato duello con il connazionale

Rui Patricio e Ronaldo continueranno a essere compagni di squadra di nazionale, senza doversi affrontare in campionato. Quella che poteva essere una sfida tutta portoghese nel prossimo Roma-Juve, è stata cancellata dalla cessione di Cristiano al Manchester United, arrivata alle battute finali del calciomercato. Nel ritiro del Portogallo al portiere della Roma è stato domandato cosa ne pensasse dell'addio di Cr7: "Se è un sollievo? No. È la vita di Cristiano. Lui fa il suo lavoro e io il mio. Non direi che sono sollevato" ha risposto ridendo.