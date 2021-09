Italia U21, Calafiori in panchina contro il Lussemburgo

Il terzino giallorosso Riccardo Calafiori non partirà nella formazione iniziale in Italia-Lussemburgo di Under 21

Dopo la partita della Nazionale maggiore oggi tocca all'Under 21, che alle 17.30 sfida il Lussemburgo in un match di qualificazione per i prossimi Europei. Tra i convocati dell'allenatore Paolo Nicolato è presente anche il terzino giallorosso Riccardo Calafiori, che non sarà però nell'undici iniziale. Ecco la formazione: Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri.