Peru-Uruguay, infortunio per Vina: si teme una lesione

Da valutare nelle prossime ore dallo staff medico della 'Celeste' se si tratti di lesione o contrattura alla coscia destra

Nella sfida per le qualificazioni al Mondiale Qatar 2022 Peru-Uruguay che si è disputata nella notte italiana a Lima e finita 1-1, Matías Vina ha abbandonato il campo al 71' accusando problemi muscolari alla coscia destra, all'altezza del flessore. Da valutare nelle prossime ore dallo staff medico della 'Celeste' se si tratti di lesione o contrattura. La Roma, da lontano, attende notizie con apprensione. Il terzino uruguaiano ha abbandonato il campo dopo un'ottima prestazione lasciando il posto a Piquerez. Un infortunio che rischia di mettere in seria difficoltà Mourinho, soprattutto in un periodo denso di impegni, anche con l'inizio della Conference League e il derby del 26 settembre. La prima alternativa sarebbe Calafiori, ma il portoghese potrebbe anche scegliere di adattare qualcun altro, vedi Ibanez. Ma intanto Mou spera che non si tratti di lesione.