Roma-CSKA Sofia, via alla vendita dei biglietti: prezzi a partire da 5 euro

Prezzi popolari per la prima partita del girone di Conference League all'Olimpico

Il 16 settembre, alle ore 21:00, la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico il CSKA Sofia nella prima partita del girone C di Conference League. Come rende noto il sito ufficiae del club, i biglietti possono essere acquistati, esclusivamente online, dalle ore 12:00 del 3 settembre. E i prezzi partono da 5 euro per gli abbonati 2019/20 mentre per le Curve in vendita libera il tagliando costa 10 euro, così come tutte le tribune per chi presenta l'abbonamento della stagione 2019/20. Per la vendita libera invece i distinti sono a 14 euro mentre le tribune, Tevere e Monte Mario vanno dai 20 ai 35 euro.