Mkhitaryan torna in Nazionale e sogna in grande: “Voglio l’Armenia al Mondiale”

Il trequartista della Roma è stato convocato per le tre partite di qualificazioni a Qatar 2022. La sua nazionale è in testa al girone e spera nell'impresa

Era rimasto fuori dalle ultime convocazioni della sua Armenia e non aveva risparmiato parole al veleno per il ct. Adesso Mkhitaryan è tornato a vestire la maglia del suo paese e sogna di giocare il primo Mondiale della sua carriera, che sarebbe anche il primo della storia per gli armeni. "Sarebbe davvero bello poterci giocare. Spero un giorno di vedere l'Armenia ai Mondiali o all'Europeo" ha detto il classe 1989. Male nel primo dei tre match di questa sosta. Micki e i suoi non sono andati oltre lo 0-0 contro la Macedonia priva di Pandev. Adesso ci sarà la Germania, ma la classifica per il momento sorride. Il primo posto nel girone lascia i sogni appesi e Qatar 2022 non sembra così irraggiungibile. "I miei compagni hanno fatto bene nelle precedenti partite - ha proseguito Mkhitaryan -, ma quelle sono il passato. Dobbiamo fare del nostro meglio per essere in grado di fare altri punti e avvicinarci al sogno".