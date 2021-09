Stadio Roma, Calenda: “Pietralata unico posto per farlo velocemente”

Il candidato sindaco torna a parlare del futuro impianto di proprietà dei giallorossi. E sulla Lazio: "Se vogliono il Flaminio sono pronto a concederlo"

Il candidato sindaco di Roma Carlo Calenda , ai microfoni di "The Rock Show" di Radio Rock, è intervenuto sottolineando i siti trovati per poter costruire in breve tempo lo stadio di proprietà della Roma e della Lazio. Queste le sue parole:

“Lo stadio della Roma lo abbiamo indicato a Pietralata, unico posto dove si può fare velocemente. Sulla Lazio c’è la questione del Flaminio: se vogliono il Flaminio per fare lo stadio della Lazio glielo lo dò ma vi avverto che il Flaminio è vincolato e contemporaneamente ha otto necropoli romane. Per questo non puoi neanche costruire intorno una sorta di rete per rialzarlo. Va piuttosto dato al Coni come centro degli sport minori. Ma se la Lazio si impegna fare le verifiche e mostra che è fattibile, io, da sindaco, non avrò nessun problema a darlo”.