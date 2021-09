Trigoria, Mourinho concede tre giorni di riposo: lunedì la ripresa

I giocatori giallorossi godranno di qualche giorno libero e in molti ne hanno già approfittato per tornare a casa o regalarsi una fuga d'amore

Con la sosta per le nazionali che ha lasciato Trigoria senza praticamente più titolari, José Mourinho ha deciso di concedere ai giocatori rimasti nella capitale tre giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è infatti fissata per lunedì pomeriggio, quando mancheranno sei giorni alla sfida di campionato contro il Sassuolo che inaugurerà un settembre denso di impegni, in attesa di conoscere le condizioni Matias Vina. Con il rompete le righe del portoghese, in tanti ne hanno approfittato per partire e godersi un po' di relax. C'è chi è tornato a casa, come Carles Perez e Villar che sono rientrati in Spagna, ma anche chi come Borja Mayoral ha optato per una fuga d'amore a Mykonos. Anche Darboe ha colto l'occasione per lasciare la capitale.