Nervi tesi a Trigoria: confronto tra Fonseca e la squadra. Smalling resta out

La Roma si lecca le ferite dopo il pareggio contro il Sassuolo che allontana la qualificazione in Champions League in maniera forse decisiva. Nonostante la soddisfazione di Fonseca nel postpartita, i numeri del portoghese rispetto allo scorso anno lasciano pochi dubbi, con Tiago Pinto che sembra rimasto tra i pochi a stare dalla parte del portoghese. Allo stesso modo in tanti ieri hanno deluso anche in campo e la classifica è deficitaria come mai in questa stagione. Un settimo posto che inevitabilmente crea dei malumori nella squadra, che prima dell’allenamento di oggi ha avuto un confronto duro, dai toni accesi, con il mister. La Roma non può sbagliare più niente, a partire dal match di giovedì contro l’Ajax, per cui almeno dovrebbe tornare Veretout a differenza di Mkhitaryan. Il centrocampista francese non ha intenzione di arrendersi: “Delusi dal risultato di ieri ma lotteremo fino alla fine”, ha scritto oggi su Instagram. Oltre all’armeno, oggi si è allenato ancora a parte anche Chris Smalling nella seduta di scarico effettuata oggi.

Pasqua di lavoro per la Roma, l’Ajax vince. Crystal Palace su Fonseca

Intanto l’Ajax oggi ha vinto in rimonta per 2-1 in casa dell’Heerenven, ma ten Hag ha perso il portiere titolare Stekelenburg nel riscaldamento. A forte rischio la sua presenza contro la Roma, da ex: al suo posto oggi in campo Kjell Scherpen, classe 2000 all’esordio stagionale. Pasqua di lavoro, quindi, per la Roma. Dopo l’allenamento, c’è chi come Bruno Peres ha festeggiato insieme alla fidanzata in un albergo di lusso della capitale: tutto documentato dalla bionda compagna del brasiliano. Zaniolo ha invece regalato una gioia a tanti giovani abbonati giallorossi, consegnando regali personalizzati ai bambini sotto i 10 anni. Il talento 21enne è stato il grande protagonista della bella iniziativa di Roma Cares, con la donazione di circa 1200 uova di Pasqua a famiglie bisognose, centri anziani, strutture ospedaliere e periferie della capitale.

Sul fronte mercato tanto sarà legato a quello che potrebbe essere il nuovo allenatore della Roma. Su Paulo Fonseca sono finiti gli occhi del Crystal Palace come erede di Roy Hodgson, che ha il contratto in scadenza. Tra i sostituti accostati ai giallorossi c’è sempre Maurizio Sarri. Il suo ex collaboratore Fabrizio Ferrari ha parlato del possibile matrimonio: “È un profilo adatto se la Roma avrà la possibilità di prendere qualche top player, anche se la rosa attuale forse non è abbastanza appetibile per un allenatore che nelle ultime due esperienze ha vinto un’Europa League e uno Scudetto”. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, piace sempre Koopmeiners che intanto ha parlato del suo futuro e del gradimento dei club esteri tra cui la Roma: “C’è interesse da diverse parti. Da chi lo vedrete. Certo è sempre bello essere apprezzati, ma penso che abbiamo ancora una bella battaglia da portare avanti qui con l’AZ“. Per l’attacco il nome forte resta Dusan Vlahovic, che però piace e non poco anche a Milan e Atletico Madrid: Simeone si è già mosso, la Fiorentina vuole 40 milioni.