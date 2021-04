Sassuolo-Roma, le pagelle dei quotidiani: incubo Cristante, ElSha non si ritrova

Un pareggio che sa di resa, quello della Roma con il Sassuolo. Nel difficile pomeriggio del Mapei Stadium per i giallorossi matura un 2-2 che coincide con il settimo posto in classifica. Sono in tanti a deludere tra gli uomini di Fonseca, su tutti Cristante che, da difensore, stavolta ne combina di tutti i colori, compreso l’errore di posizionamento decisivo sul gol di Raspadori. Male anche Diawara, così come gli attaccanti: Mayoral sparisce ancora, El Shaarawy non sa più ritrovarsi. Risposte incoraggianti da Carles Perez, ma non basta per centrare la vittoria: centrare la Champions, ora, è molto più di un’impresa.

Sassuolo-Roma: le pagelle dei quotidiani

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni): Pau Lopez 6,5, Karsdorp 5, Cristante 5, Mancini 5,5, Peres 6, Pellegrini 6, Diawara 5,5, Spinazzola 6, Perez 6, El Shaarawy 5, Mayoral 5, Veretout n.g., Dzeko n.g., Fonseca 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di P. Archetti): Pau Lopez 6,5, Karsdorp 5,5, Cristante 4,5, Mancini 5,5, Peres 6, Pellegrini 6, Diawara 5, Spinazzola 6, Perez 6,5, El Shaarawy 5, Mayoral 5,5, Veretout 6, Dzeko n.g., Fonseca 5,5.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci): Pau Lopez 6,5, Karsdorp 5,5, Cristante 5, Mancini 5,5, Peres 6, Pellegrini 5,5, Diawara 5,5, Spinazzola 6, Perez 6, El Shaarawy 5,5, Mayoral 4,5, Veretout 5,5, Dzeko n.g., Fonseca 5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri): Pau Lopez 6,5, Karsdorp 6, Cristante 4, Mancini 5, Peres 5,5, Pellegrini 6, Diawara 5, Spinazzola 6,5, Perez 6, El Shaarawy 4, Mayoral 5,5, Veretout n.g., Dzeko n.g., Fonseca 4.