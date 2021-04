Vlahovic, la Roma sfida Milan e Atletico Madrid. Ma la Fiorentina chiede 40 milioni

La Roma non molla la presa su Dusan Vlahovic. Il club giallorosso è in cerca di un attaccante che rimpiazzi il possibile partente Dzeko e ha messo nel mirino il talento serbo della Fiorentina. I viola chiedono 40 milioni di euro, troppi per le casse di Trigoria. L’arma di Pinto potrebbero essere delle contropartite per far abbassare l’offerta. Su di lui c’è forte l’interesse del Milan, con Stefano Pioli primo sponsor, e dell’Atletico Madrid: Simeone lo vorrebbe nella prossima stagione e si è già mosso con gli agenti per convincerlo a volare in Spagna.

Ieri contro il Genoa intanto Vlahovic ha segnato il gol numero 13 in stagione. Con la tripletta al Benevento era diventato il primo classe 2000 del calcio italiano a essere così prolifico, superando Kulusevski che nel 2019-2020 si era fermato a dieci