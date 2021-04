Ajax, Stekelenburg si ferma per infortunio: rischia di non giocare con la Roma

Un infortunio ferma Stekelenburg e rischia di metterlo k.o. anche in vista della partita di giovedì sera tra Ajax e Roma. Il portiere olandese avrebbe dovuto giocare titolare nella partita di oggi di Eredivise contro l’Heerenveen, ma si è fatto male al ginocchio durante il riscaldamento a pochi minuti dal fischio d’inizio. Una brutta notizia per lui, che avrebbe sfidato volentieri la sua ex squadra, e per il tecnico ten Hag, che già ha dovuto rinunciare al titolare Onana, squalificato dall’Uefa per doping.

Al suo posto il terzo portiere (classe 2000) Kjell Scherpen, all’esordio assoluto in stagione con la maglia dell’Ajax ma titolare dell’Under 21 che ha vinto il girone degli Europei U21 e si è qualificata per i quarti di finale.