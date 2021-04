Il 2-2 con il Sassuolo ha lasciato più di qualche strascico. La speranza, di Fonseca e dei tifosi, è che giovedì con l’Ajax torni la Roma bella e coraggiosa vista tra Braga e Shakhtar. L’impegno è di quelli durissimi ma la buona notizia arriva in mezzo al campo dove tornerà titolare Jordan Veretout: “Delusi dal risultato di ieri ma lotteremo fino alla fine”, ha scritto in un tweet nel giorno di Pasqua. Per lui ieri qualche minuto messo nelle gambe in vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League. Accanto uno tra Villar e Diawara, con il primo favorito. Pellegrini giocherà con Pedro alle spalle di Edin Dzeko.