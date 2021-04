Roma, addio quarto posto

L’involuzione della Roma, almeno in campionato, è evidente, scrive Ugo Trani su Il Messaggero: la famiglia Friedkin registra e tiene in sospeso Fonseca. Che, a 9 tappe dal traguardo, si deve concentrare esclusivamente sull’Europa League. Solo vincendola resterà a Trigoria. Perché l’andamento lento non è più accettabile dalla nuova proprietà.

Solo 1 punto, questo preso a Reggio Emilia, nelle ultime 3 partite: mai successo ai giallorossi, dall’inizio del torneo, di non vincere per 3 match di fila. Il pari con il Sassuolo (2-2) cancella l’obiettivo di tornare in Champions dopo due anni di assenza. La Juve quarta e il Napoli quinto sono a +5. Come se non bastasse, anche il sorpasso della Lazio che, con con la partita casalinga contro il Torino ancora da recuperare, è salita a +2. Il settimo posto fu il piazzamento finale di Luis Enrque. Così cominciò l’era Usa nove anni fa (2011-2012).