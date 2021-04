Roma, sirene inglesi per Fonseca: il tecnico piace al Crystal Palace

Nuova inaspettata pretendente per Paulo Fonseca. Per il tecnico della Roma spunta infatti l’interesse del Crystal Palace. Il club londinese, attualmente 12° in Premier League ed avviato a centrare una salvezza tranquilla, discuterà a fine stagione il futuro dell’attuale manager Hodgson e sta già vagliando i possibili successori. Come riporta il Daily Mail, oltre a Fonseca agli inglesi piacciono anche Frank Lampard, esonerato a stagione in corso dal Chelsea, il tecnico del Burnley Sean Dyche e l’allenatore dello Swansea Steve Cooper. Il contratto di Hodgson è in scadenza al termine dell’attuale annata.

Per Fonseca la permanenza sulla panchina della Roma si è ulteriormente complicata a causa del pareggio con il Sassuolo, che ha relegato al settimo posto i giallorossi e allontanato le speranze di centrare il quarto posto che varrebbe un piazzamento nella prossima Champions League.