Ma Fonseca è contento: “Una buona Roma”

“Penso che la Roma abbia fatto una buona partita“. Paulo Fonseca, sorridente davanti alle telecamere al termine del pareggio 2-2 contro il Sassuolo, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, che porta la Roma al settimo posto in classifica, a -1 dalla Lazio che ha una partita da recuperare (contro il Torino) è soddisfatto della squadra: “Dal punto di vista strategico – le sue parole – abbiamo fatto bene. È stata una partita aperta, con possibilità per entrambe le squadre. Non siamo entrati bene ma poi ci siamo sistemati, il Sassuolo vuole avere sempre l’iniziativa e l’ha avuta, ma abbiamo creato situazioni“.