Roma, Pasqua dedicata a bambini e bisognosi: Zaniolo consegna uova e regali – VIDEO

Una Pasqua speciale, a tinte giallorosse. La Roma si dimostra come sempre in prima linea quando si tratta di tendere una mano a chi è più in difficoltà. Il club giallorosso, coadiuvato dall’associazione Roma Cares, ha distribuito regali e sorprese a tanti bambini coinvolti nell’iniziativa, sotto i 10 anni e provvisti di abbonamento. Star del progetto Nicolò Zaniolo, che ha consegnato personalmente kit contenenti maglietta e sciarpa della squadra a tanti piccoli supporters del club, intrattenendosi poi con loro.

La Roma non si è però fermata qui, rivolgendo la propria attenzione anche alle comunità più bisognose della Capitale. Nell’ambito delle iniziative messe in campo nel periodo pasquale attraverso la fondazione Roma Cares, il Club ha donato circa 1200 uova di Pasqua a famiglie bisognose, centri anziani, strutture ospedaliere e nelle periferie di Roma. Anche in questa circostanza Zaniolo si è recato personalmente a donare uova di cioccolato, citofonando ad alcune abitazioni, tra lo stupore dei piccoli romanisti coinvolti. L’ennesimo gesto significativo di un club da sempre protagonista attivo nel sociale.