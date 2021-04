L’Ajax continua a vincere: Tadic e Haller stendono 2-1 l’Heerenven in rimonta

L’Ajax centra la quarta vittoria consecutiva in campionato, la settima in tutte le competizioni. La squadra di ten Hag batte 2-1 l’Heerenven in rimonta e mette un altro tassello fondamentale per la conquista del titolo. A quattro giorni dall’andata dei quarti di Europa League contro la Roma ad Amsterdam, i lancieri faticano ma alla fine conquistano tre punti che servono a tenere le distanze sul PSV Eindhoven, distante 11 punti a 6 giornata dal termine e avendo anche una partita da recuperare. Il vantaggio è dei padroni di casa con van Bergen al 27′, poi il pareggio di Tadic su rigore al 36′. L’Ajax completa la rimonta nel secondo tempo con il gol di Haller al 61′, firmando il colpo esterno che permette di avvicinarsi con grande fiducia alla sfida di giovedì sera con i giallorossi.