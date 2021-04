Smalling tenta il recupero, Mkhitaryan out

I punti persi con il Sassuolo rischiano di compromettere la rincorsa al quarto posto, come riporta Il Tempo, anche per questo il quarto di finale in Europa League contro l’Ajax assume un’importanza vitale per la Roma di Fonseca. Giovedì sera va in scena la gara d’andata contro la squadra allenata da ten Hag. Se gli olandesi stanno facendo i conti con l’assenza del capitano Blind, i giallorossi sperano di recuperare almeno Smalling.

Fonseca si è detto ottimista sulla convocazione del trentunenne: “Vediamo come starà questa settimana, mi aspetto di averlo per il match con l’Ajax“. Si attendono risposte da Mkhitaryan, che oggi verrà valutato, ma una sua convocazione appare poco probabile. In Coppa tornerà Veretout, pronto a riprendere le redini del centrocampo romanista. In difesa si rivedrà Ibanez insieme a Cristante e Mancini, sulla fascia Bruno Peres sostituirà lo squalificato Karsdorp. Pellegrini e Pedro giocheranno alle spalle di Dzeko.