Roma, confronto tra Fonseca e la squadra: toni accesi prima dell’allenamento

Ennesimo confronto duro tra i giocatori e Paulo Fonseca. A Trigoria il clima oggi non era dei migliori: prima dell’allenamento di scarico squadra e tecnico si sono confrontati, anche con toni accesi, riguardo al momento della stagione. Il pareggio contro il Sassuolo è stato un boccone amarissimo da far scendere perché allontana ulteriormente la Roma dal quarto posto. I giallorossi ora sono settimi in classifica e la Champions è sempre più un miraggio. Nei giocatori questo ha generato non pochi malumori, anche se Fonseca ha ribadito la volontà di provarci fino alla fine sia in campionato che in Europa League. A questo punto l’obiettivo primario è l’andata con l’Ajax nei quarti di finale in programma giovedì sera, dove non saranno più ammessi errori. Senza la qualificazione in Champions, la panchina del portoghese sarebbe ancora più a rischio.