Koopmeiners conferma l’interesse della Roma: “E’ sempre bello essere apprezzati” – VIDEO

Teun Koopmeiners non si nasconde. Il centrocampista dell’AZ Alkmaar, intervenuto a margine della partita vinta dai suoi contro il Willem II per 1-0, ha confermato l’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport di un interesse nei suoi confronti da parte della Roma: “C’è interesse da diverse parti. Chi, cosa, dove, lo vedrete tutti. Certo è sempre bello essere apprezzati, ma penso che abbiamo ancora una bella battaglia da portare avanti qui con l’AZ“.

Koopmeiners sta trascinando l’AZ in questa stagione a suon di gol e assist: sono già 15 le reti in Eredivisie per il mediano olandese, il cui valore di mercato si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Le pretendenti per il 23enne olandese non mancano: oltre alla Roma, anche l’Inter si sarebbe fatta avanti per il giocatore. Come ricorda calciomercato.com, l’agente del giocatore Bart Baving ha ammesso nei giorni scorsi l’interesse del club nerazzurro, che dovrà però prima a lavorare alle cessioni di Vecino e Vidal.