La Roma aspetta Xhaka, Zaniolo a Mourinho: “Dimostrerò quanto valgo”

Lo svizzero dell’Arsenal più vicino, lo Special One telefona a Cristiano Ronaldo. Florenzi torna dal Psg, Jesus ai saluti

Chi ci sarà sicuramente a Trigoria per la preparazione è Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma, guarito dall'infortunio al ginocchio ora aspetta solo di testare i progressi in campo e di farsi notare da Mourinho (con cui si è già sentito): "Siamo gasati, non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo. È un grande allenatore, ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui". Parole al miele per Florenzi, che gli è stato vicinissimo dopo questo secondo infortunio ("mi chiama tutti i giorni per sapere come sto") e che potrebbe anche ritrovare in giallorosso visto che il Psg non sembra intenzionato a riscattarlo. Ai saluti invece Juan Jesus, a cui la Roma non ha rinnovato il contratto: "Grazie per questi anni", ha scritto il club sui social. L'arrivo di Mourinho, comunque, ha catalizzato sulla capitale tantissime attenzioni. Quelle di Moratti, per esempio, che lo avrebbe rivisto volentieri nella sua Inter ("Se avesse aspettato sarebbe potuto tornare..."), di Buffon ("sarà un valore aggiunto per la Roma") ma anche di personaggi extra-calcio come Baglioni e D'Alema.