Bologna, idea De Rossi per il dopo Mihajlovic: contatti in corso

Al club rossoblù piace per la panchina il profilo dell'ex capitano della Roma. Futuro incerto per Sinisa Mihajlovic, in trattativa con la Lazio dopo il clamoroso addio di Simone Inzaghi

Il Bologna fa un tentativo per Daniele De Rossi in panchina. L'ex capitano della Roma andrebbe a raccogliere l'eredità lasciata da Sinisa Mihajlovic: l'allenatore serbo è stato infatti contattato dalla Lazio, che deve porre in fretta rimedio al clamoroso passaggio di Simone Inzaghi all'Inter, e le trattative, sebbene ancora in fase iniziale, procedono. Come riportato da TMW, il profilo di De Rossi, attualmente assistente nello staff di Roberto Mancini in Nazionale, è molto apprezzato dalla società rossoblù. C'è però da tener conto dell'indizio seminato sui social da Luca Toni, che ha parlato di una squadra toscana come prossima destinazione possibile dell'ex centrocampista giallorosso.