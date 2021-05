Nuove maglie, tifosi impazienti scrivono a New Balance: “Ci stiamo lavorando”

Il nuovo sponsor tecnico della Roma rilascia la maglia dell'Athletic Club e risponde alle domande dei tifosi giallorossi. Presto il rilascio della nuova maglia

Si avvicina il rilascio della maglia della Roma per la prossima stagione, la prima sotto il nuovo sponsor tecnico New Balance. L'azienda sta ritardando l'uscita ufficiale probabilmente con l'intenzione di aumentare l'aspettativa dei tifosi. La strategia sembra funzionare: in risposta all'annuncio su Twitter del rilascio della nuova maglia dell'Athletic Club di Bilbao, numerosi utenti hanno chiesto al profilo della New Balance la data di rilascio di quella giallorossa. L'azienda risponde: "Ci stiamo lavorando. Presto nuove notizie...", e aggiunge un cuore giallo e un cuore rosso.