Buffon: “In futuro mi vedo all’estero. Mourinho un valore aggiunto per la Roma”

Il portiere chiude alla Serie A e sullo Special One dice: "Credo faccia a bene alla piazza giallorossa"

Gianluigi Buffon ha detto addio alla Juventus ma non al calcio giocato. Il portiere ha parlato a "GQ Italia" dicendo di voler tentare una nuova esperienza all'estero dopo quella al Paris Saint-Germain: "Ora ho ancora voglia di sentirmi vivo, ho stimoli e fisicamente sto bene, quindi è giusto che provi o un'altra esperienza all'estero o un altro anno da protagonista da qualche parte. Dove mi vedrete sinceramente non ne ho ancora la più pallida idea, anche se tutto mi porta a uscire dall'Italia. Se voglio continuare a progredire come uomo devo cercare di fare un altro tipo di esperienza che non sia in Italia, perché già solo l'idea di imparare un'altra lingua, venire a contatto con altra gente e superare difficoltà di qualunque tipo, sono tutti step che ti danno tanta sicurezza. Parma e Juve sono le uniche squadre in cui potrei giocare in Italia, però se voglio qualcosa che mi possa fare crescere come persona, questo qualcosa me lo può dare solo l'estero".