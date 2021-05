Totti, l’emozionante messaggio ai tifosi: “Non scorderò mai gli anni alla Roma”

Lo storico numero 10 romanista ha realizzato un post sui social per ricordare il giorno del suo ritiro dal calcio giocato

Il 28 maggio non sarà mai un giorno come gli altri per i tifosi della Roma. Quattro anni fa Francesco Totti dava l'addio al calcio in quell'emozionate partita con il Genoa. Su Instagram il simbolo romanista ha voluto ricordare quella giornata: "Il 28 maggio è un giorno che non dimenticherò mai. Così come non dimenticherò i 25 anni passati insieme". Quel giorno è poi diventato il frame più emozionante del documentario e della serie tv sulla sua vita. Totti ha rivelato in più occasioni di essere stato costretto a smettere. Due anni più tardi ha lasciato la Roma definitivamente, aprendo la sua agenzia di scouting, sua principale attività tutt'ora. La speranza di tornare in giallorosso però non è mai sparita.