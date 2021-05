Baglioni pazzo di Mourinho: “È un grande protagonista e basta banalità”

Il cantautore romano, in conferenza stampa per il suo nuovo album, commenta l'arrivo del tecnico portoghese a Roma: "Mourinho non è banale come gli altri protagonisti del calcio"

Redazione

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il suo nuovo album di inediti, presto oggetto di rappresentazione al Teatro dell'Opera di Roma, Claudio Baglioni ha risposto ad alcune domande sulla Roma, di cui è notoriamente appassionato: "Sì, sono tifoso della Roma, con un padre laziale che quando mi portò per la prima volta allo stadio c’era una partita della Roma. Si fece autogol..." Il cantautore ha poi così commentato l'imminente arrivo a Trigoria di José Mourinho: "Cosa penso dell’arrivo di Mourinho? È un grande protagonista. Spero che possa fare bene. Ci divertiremo, anche nei pre e post partita. Penso che sarà più divertente anche per i giornalisti, che non sentiranno rispondere banalità come fanno alcuni protagonisti del calcio di oggi".