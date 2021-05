Roma, ok il titolo in Borsa: le azioni salgono a +4,84%

Il titolo continua a volare: in un mese è arrivata a +72%

Le azioni della Roma in Borsa non si fermano: anche oggi in chiusura il titolo fa segnare un rialzo del 4,84%. I risultati continuano a essere sorprendenti e hanno fatto ben sperare più di qualche tifoso, stuzzicato dall'ennesimo colpo di scena dei Friedkin (un nuovo socio?) di cui si parla in ambienti finanziari. In una settimana il titolo ha raggiunto il +40%, in un mese addirittura +72%. Merito dell'annuncio di Mourinho, certo, ma un rialzo del genere potrebbe voler dire ancora di più. Chiudono in positivo anche le altre due italiane: la Lazio fa registrare +1,90% nonostante le ultime ore travagliate con l'addio di Inzaghi che sembra non aver destabilizzato gli investitori. "Solo" +0,26% per la Juventus che invece in giornata ha esonerato Pirlo e riabbracciato Allegri.