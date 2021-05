Roma su Xhaka, dalla Svizzera: possibile accordo con l’Arsenal a 18 milioni

La richiesta dei "Gunners" è di 25 milioni, al momento i giallorossi ne hanno offerti 13

Prosegue la trattativa tra Roma e Arsenal per Granit Xhaka, che potrebbe essere il primo rinforzo della nuova squadra di José Mourinho. La richiesta dei "Gunners" è di 25 milioni, al momento i giallorossi ne hanno offerti 13: come riporta il sito svizzero "Blick", l'accordo si potrebbe trovare a metà strada, con una proposta di 18 milioni. Al centrocampista piacerebbe lavorare con lo Special One, ma intanto si concentra sull'Europeo con la Svizzera, che nella fase a gironi affronterà Italia, Galles e Turchia. Per questo motivo, la chiusura della trattativa potrebbe arrivare già prima dell'inizio del torneo.