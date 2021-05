Zaniolo scalpita: “Io, la Roma e Mourinho. Voglio dimostrare quanto valgo”

Nicolò e Mou si sentono quasi tutti i giorni. Lo Special One ha già detto che il numero 22 non si tocca. "E io non vedo l'ora di dimostrare" dice l'attaccante

Zaniolo è un ragazzo con le spalle del gladiatore. Che sa piangere e raccontarlo. "L’ultima volta che l’ho fatto ero ad Amsterdam". Per Olanda-Italia di Nations League, il 7 settembre 2020, "la volta in cui mi sono rotto il crociato del ginocchio sinistro", 8 mesi dopo il destro. La felicità ha poche lettere, ma magiche: Roma di Mou. Si sentono spesso, quasi tutti i giorni. Lo Special One adora i giovani e ha detto subito che Zaniolo non si tocca. "Siamo gasati, non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo. È un grande allenatore, ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui. Non vedo l’ora". Nicolò si racconta, senza dimenticare Fonseca. Senza tralasciare la scala delle priorità e la passione per la musica che ti fa sentire l’estate anche quando fuori è inverno. Senza nascondere i difetti con annesse cavolate: "Devo migliorare, lo so. Ma si diventa uomini anche sbagliando". Sulla non convocazione all'Europeo dice: "L’Italia viene prima di me. Ho capito la scelta del mister. Gioca chi se l’è meritato sul campo. Io sono stato mesi davanti alla tv. E ora sarò il loro primo tifoso".